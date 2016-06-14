Брюссель, 14 июня, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что входящие в альянс страны не хотят вступать с Россией в холодную войну, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Столтенберг

«Мы не стремимся к конфронтации с Россией, мы не хотим новой холодной войны», — заявил Столтенберг. Он отметил, что стремление НАТО связано с улучшением отношений с Москвой, тем более, в условиях имеющейся напряжённости.

Тем не менее, по словам Столтенберга, НАТО намерено и в дальнейшем защищать входящие в него государства от всяческих угроз. Этим объясняется усиление коллективной обороны, которое «является самым крупным с момента прекращения холодной войны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июня высокопоставленный представитель НАТО заявил, что на территории Восточной Европы уже в начале 2017 года альянс разместит четыре батальона: по одному — в Польше, в Латвии, в Литве и в Эстонии.

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13 июня заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу заявил, что Россия является одной из основных угроз альянса. Он сказал, что НАТО вынуждены увеличить численность своих сил реагирования до 40 000 человек в ответ «на действия России».