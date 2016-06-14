Бухарест, 14 июня, 2016, 15:31 — ИА Регнум. «В Румынии принято считать, что придя в бешенство из-за запуска базы ПРО США в Девеселу, Россия объявила нам войну, причем ядерную, и теперь смотря в сторону Румынии, Россия видит непримиримого врага, которого следует уничтожить. На самом деле, однако, ситуация не так однозначна и полна нюансов», — пишет в своей статье для бухарестского издания Ziare.com директор Института международных отношений Румынской академии Дан Дунгачиу.

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«В действительности, если вы спросите, что же все-таки видит Россия, когда смотрит в сторону Румынии, то ответ будет коротким… она не видит Румынию. Более того, она рассматривает Бухарест лишь как бесправное приложение к антироссийскому проекту, которым управляет исключительно Вашингтон», — продолжает Дунгачиу.

«Румынии просто не существует для Москвы: это стратегический ноль. В этом ключе были все заявления русских, будь то из уст официальных лиц или исходящие из самых высот кремлевской власти — от президента Путина», — отмечает эксперт.

По его мнению, речь идет о «вызове» в адрес Румынии. «Очевидно, что Россия решила игнорировать Румынию — это главный ее посыл. Москва решила не говорить о Румынии, даже когда речь идет о ней. Будто [Румыния] это мелкий субъект, слуга, прислужница больших интересов. В том духе, что Россия не ведет диалог с Бухарестом, только с его начальством. А румыны становятся сопутствующей жертвой циничных бухарестских властей, которые продались своим американским хозяевам», — отмечает Дунгачиу.

Исходя из этой логики, рассуждает эксперт, Бухаресту следует ждать от Москвы «провокаций, игнорирования, неожиданных ударов и иронии». «Как будет реагировать румынская дипломатии остается вопросом», — добавил румынский аналитик.

В то же время, он считает, что назначив новым послом в Бухаресте бывшего посла в Молдавии Валерия Кузьмина, Москва «противоречит сама себе». Кузьмина Дунгачиу считает «масштабной личностью», а его назначение — «жестким» шагом, который «косвенно свидетельствует о большом значении, которое Россия придает не только Румынии, но и вопросу Республики Молдова в отношениях с Бухарестом».

«У Валерия Кузьмина довольно внушительное портфолио заявлений относящихся к Румынии в период, когда он был послом в Кишиневе (2007−2012). Именно к этому периоду относятся наиболее сложные моменты — протесты в Кишиневе 7 апреля 2009 года, когда Румыния официально была названа их главным виновником, и молдавскими властями были предприняты соответствующие меры: введение виз, высылка дипломатов, в том числе посла Румынии, отзыв посла в Бухаресте, высылка журналистов, практически полная заморозка двусторонних отношений», — отметил Дунгачиу.

Таким образом, делает он вывод, Молдавия остается «главной ставкой региона», особенно в контексте параллельных переговоров между Россией и Украиной о статусе Донбасса и возобновления переговоров вокруг Приднестровья. При этом Дунгачиу считает, что «эти переговоры абсолютно противопоказаны и не оправданы в настоящий момент, и их следует синхронно прекратить посредством соглашения между Кишиневом и Киевом».

«После пяти лет службы в Кишиневе посол Кузьмин прекрасно знаком с приднестровским досье и, как ожидается, будет очень активен в этом вопросе. Республика Молдова станет главной темой во всех потенциальных отношениях с Российской Федерацией», — подводит итог Дан Дунгачиу.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее целую волну комментариев в Бухаресте вызвало заявление президента России Владимира Путина, который сказал, что Москва будет вынуждена предпринять ответные меры, чтобы минимизировать угрозу, связанную с размещением элементов ПРО США в Румынии. В Бухаресте это расценили как «угрозу» и попытку «запугать» Румынию.

При этом выступивший лишь спустя несколько дней после заявления Путина президент Румынии Клаус Йоханнис сказал, что подобные заявления «не способны запугать Румынию». А бывший президент Румынии Траян Бэсеску открыто признал то, что продолжают отрицать официальные Бухарест и Вашингтон — что развертывание ПРО США в Румынии и Польше является «ответом» Вашингтона на действия России.