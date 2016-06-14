Москва, 14 июня, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал ЦБ выйти из подчинения МВФ, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня. «Надо подумать об ответственности. Выйти из подчинения МВФ и стать в подчинении Госдумы или правительства РФ», — предложил Жириновский в ходе обсуждения отчета ЦБ в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

«Вы же прекрасно знаете, что золото — самый лучший ликвидный товар, что он всегда в цене. А вы нас закидали бумажками, зелеными, долларовыми бумажками», — обратился Жириновский к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.