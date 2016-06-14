Киев, 14 июня, 2016, 15:25 — ИА Регнум.



wallspaper.ru Фемида

Из Москвы в Киев вылетает самолет с осужденными российской фемидой гражданами Украины Геннадием Афанасьевым и Юрием Солошенко. Об этом 14 июня сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook, передает ИА REGNUM.

«Наконец-то! Юрий Солошенко и Геннадий Афанасьев уже на борту украинского самолета и вылетают из Москвы в Украину. Как долго мы боролись за это мгновение!», — написал Порошенко.

Ожидается, что самолет приземлится в украинской столице в 16.00. Также сообщается, что украинцев сразу же госпитализируют.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня спецпредставитель Украины по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Виктор Медведчук заявлял о готовности Российской Федерации обменять Афанасьева и Солошенко на двоих осужденных на Украине, причастных к трагическим событиям в г. Одесса 2 мая 2014 года. «Есть двое граждан, которые имеют отношение к событиям в Одессе и в отношении которых Россия высказывала интерес. А кто они, узнаете, когда состоится обмен. Думаю, это произойдет в ближайшее время», — сказал Медведчук.

Напомним, в мае 2014 года в Симферополе Афанасьев был задержан ФСБ России по обвинению в терроризме. Его приговорили к 7 годам колонии строгого режима. Другой фигурант этого дела режиссер Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в «организации терактов в Крыму». 14 октября 2015 года Мосгорсуд признал экс-гендиректора госпредприятия «Производственное объединение «Заря» (Полтава) Солошенко виновным в шпионаже и приговорил его к 6 годам лишения свободы.