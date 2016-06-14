Москва, 14 июня, 2016, 15:15 — ИА Регнум. Переход к рыночному плавающему курсу демотивировал компании придерживать валютную выручку. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос депутата Александра Тарнавского («Справедливая Россия»), который привел данные о том, что снижение поступлений валютной выручки в страну составило 13%.

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«Действительно, произошло снижение поступлений валютной выручки в страну, но не потому, что ее кто-то скрывает, а потому, что серьезно снизились цены на товары нашего экспорта — они стоят дешевле. Я уверена в том, что именно переход к рыночному плавающему курсу демотивировал компании придерживать валютную выручку. Мы мониторим ситуацию, мы получаем информацию о продаже экспортерами валютной выручки, экспортеры продают ее равномерно и стабильно», — сказала она.

По мнению Набиуллиной, «никакой необходимости вводить какие-то ограничения или обязательную продажу нет».