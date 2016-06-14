Москва, 14 июня, 2016, 15:13 — ИА Регнум. В Кремле подтвердили получение письма от президента Турции Реджепа Эрдогана, направленное на имя президента РФ Владимира Путина. Об этом 14 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган

Данное письмо было получено «по каналам МИД», цитирует Пескова «РИА Новости».

В письме Эрдоган поздравил граждан РФ с минувшим праздником — Днём России, — а также выразил надежду на то, чтобы отношения России и Турции вышли «на новый уровень».

Напомним, ранее сообщение об отправке послания Эрдогана Путину сообщил турецкий телеканал NTV. По словам журналистов, в письме Эрдоган выразил надежду на то, что отношения между двумя странами «выйдут на новый уровень».

Турецкое СМИ также сообщило, что аналогичное письмо с поздравлениями по случаю Дня России премьер-министр Бинали Йылдырым направил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.