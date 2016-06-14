Ракка, Сирия, 14 июня, 2016, 15:12 — ИА Регнум. Террорист Абу Бакр аль-Багдади, возглавлявший группировку «Исламское государство» (ИГ — запрещено в России), был убит в результате авиаудара, произведённого возглавляемой США международной коалицией по борьбе с ИГ (запрещено в России), пишет британская газета The Mirror.

thierry ehrmann Абу Бакр аль-Багдади

По данным издания, смерть аль-Багдади наступила 10 июня на территории Ракки (Сирия). Уточняется, что террорист погиб «на пятый день Рамадана».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июня СМИ Ирака со ссылкой на свои источники в провинции Найнава сообщили, что аль-Багдади был ранен в результате авиаудара по одному из командных центров террористов, расположенных на границе с Сирийской Арабской Республикой.

10 июня официальный представитель коалиции во главе с США по борьбе с ИГ (запрещено в России) полковник Крис Гарвер заявил, что представляемая им структура не может подтвердить информацию о ранении аль-Багдади.