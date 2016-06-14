Москва, 14 июня, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Спустя два года после введения в эксплуатацию около 200 тыс. кв. м офисных помещений класса, А в деловом центре «Москва-Сити», их стоимость упала на 38% и составляет $520 за кв. м, сообщает пресс-служба компании Knight Frank.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Москва.Небоскребы

В 2014 году долларовая арендная ставка на качественные офисные площади достигала $830 за кв. м. По данным аналитиков, столь значительное падение стоимости аренды офисов характерно лишь для ММДЦ «Москва-Сити».

Падение стоимости аренды вызвано переизбытком предложения. Так, если в 2014 году свободные площади составляли 44%, то в 2016 году их осталось 18,6%. По словам директора департамента офисной недвижимости Knight Frank Константина Лосюкова, заметное снижение арендных ставок было единственным правильным решением для столь сложного рынка с избыточным предложением, и теперь ставки являются вполне конкурентноспособными.

«Мы, наконец, увидели крупные сделки, как по продаже, так и по аренде, которые рынок ждал больше года», — отметил Лосюков.