Москва, 14 июня, 2016, 15:09 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В ряде регионов сохраняются проблемы с ОСАГО, однако в целом ситуация с этим видом страхования улучшилась. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время пленарного заседания в Госдуме.

«В целом ситуация несколько смягчилась, но в ряде регионов с ОСАГО по-прежнему проблемы. Пока выдано около 200 тысяч электронных полисов, это не так много», — заявила Набиуллина.

Поскольку ОСАГО является наиболее социально значимым видом страхования, Банк России предлагает принять закон, обязывающий страховщика по желанию гражданина выдавать полис в электронном виде, подчеркнула она.

«В 2015 году впервые с момента введения обязательного автострахования были скорректированы тарифы. К тому моменту ситуация на рынке была очень сложной, в ряде регионов практически невозможно было приобрести полис дополнительных услуг, были сложности с возмещением убытков», — напомнила глава Банка России.