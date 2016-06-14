Донецк, 14 июня, 2016, 15:05 — ИА Регнум. В ДНР сохраняется напряженная обстановка, в частности за прошедшие сутки украинские войска 488 раз обстреляли позиции ВС ДНР. Об этом сегодня, 14 июня, на брифинге заявил замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин, передает ИА REGNUM.

ВО Свобода Боевики украинских добровольческих батальонов

«Противник выпустил 22 шт. 152 мм и 122 мм артиллерийских снарядов, 74 мины калибра 120 мм и 177 мин калибра 82 мм. Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия», — сказал Басурин.

По его словам, обстрелу подверглись позиции армии ДНР в населенных пунктах: Зайцево, Ясиноватая, Спартак, Жабичево, Александровка, Старомихайловка, Докучаевск, Еленовка, Саханка и Донецк (Петровский район и аэропорт). При этом разведка ВС ДНР продолжает фиксировать концентрацию запрещенных вооружений и личного состава ВСУ вдоль линии боевого соприкосновения. «В районе населенных пунктов: Уманское, 15 км до линии соприкосновения войск, выявлено местонахождение трех 152 мм гаубиц «Мста-Б». В Авдеевке, 5 км до линии соприкосновения войск, установлено местонахождение 12 120 мм минометов. А в районе населенного пункта Иванополье, 22 км до линии соприкосновения войск, зафиксировано прибытие на ж/д станцию 24 гаубиц «Мста-Б», — рассказал Басурин.

Он также проинформировал, что среди бойцов 24-ого батальона ВСУ «Айдар» на фоне морального разложения выросло недовольство и недоверие к командному составу. «Данное положение привело к бесконтрольности над подразделениями и к бессмысленным обстрелам жилых районов населенных пунктов республики. Как подтверждение моим словам, националисты в очередной раз обстреляли населенные пункты Горловка, Гольма и Еленовка. В результате получили частичные разрушения и повреждения 10 домов», — подытожил Басурин.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Александр Мотузяник заявил, что вчера в Донбассе в результате ведения боевых действий шестеро украинских солдат получили ранения. Он сообщил, что на Донецком направлении ВС ДНР осуществляют минометные обстрелы «на участках, где происходит наиболее ожесточенное противостояние, в частности, это районы донецкого аэропорта и Горловской агломерации».