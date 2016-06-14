Москва, 14 июня, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина считает недальновидным вводить запрет на деятельность микрофинансовых организаций (МФО) в России, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня. Такой шаг может привести к повышению спроса на услуги нелегальных кредиторов, считает глава ЦБ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Я хотела бы еще раз подчеркнуть: запрещать микрофинансирование было бы недальновидным. Спрос на короткие займы до зарплаты есть, и, если не будет регулируемого бизнеса, люди пойдут к нелегальным кредиторам», — заявила Набиуллина, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.

ЦБ уже предпринял ряд мер по повышению уровня защиты граждан, ввел ограничение на начисление процентов и иных платежей в размере четырехкратной суммы микрозайма. ЦБ намерен и дальше ужесточать это ограничение — до двукратного значения.