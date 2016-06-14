Абакан, 14 июня, 2016, 15:01 — ИА Регнум. В Хакасии подвели итоги участия республики в форуме регионов России и Белоруссии.

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«Мы подписали соглашение о сотрудничестве. Провели важные переговоры по развитию системы сервисного и гарантийного обслуживания обширного парка техники, который работает сегодня в Хакасии. Это одно из наиболее востребованных направлений для нас в настоящее время, потому что значительная доля сельскохозяйственной, карьерной и иной техники в республике — белорусского производства», — сказал глава Хакасии Виктор Зимин, комментируя итоги форума в ходе заседания правительства республики.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Хакасии, республиканские производители «заинтересованы в надежном обслуживании своей техники, чтобы ремонт выполнялся на месте, быстро, с использованием оригинальных запчастей и с гарантией качества».

Министр сельского хозяйства и продовольствия Хакасии Игорь Гердт подчеркнул, что в рамках достигнутого соглашения на территории региона планируется открытие дилерских центров. В них можно будет получить помощь по ремонту и обслуживанию техники белорусского производства.

По словам Виктора Зимина, техника белорусского производства востребована не только в сельскохозяйственной отрасли: «С развитием угольной промышленности на территории Хакасии увеличивается потребность в карьерной технике, в частности самосвалах марки «БелАЗ».

Также руководитель региона подчеркнул необходимость оснащения современной белорусской техникой образовательных учреждений республики, которые готовят специалистов для горнодобывающей отрасли, сельского хозяйства, транспортных перевозок.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, на пленарном заседании форума регионов России и Белоруссии в Минске глава Хакасии выступал от имени глав сибирских регионов как председатель межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». По его словам, ежегодный товарооборот регионов Сибирского федерального округа (СФО) и Белоруссии исчисляется десятками миллиардов рублей. В частности, в 2015 году товарооборот регионов СФО и Белоруссии превысил 50 млрд рублей. Товарооборот Хакасии с Белоруссией равен примерно 1 млрд рублей в год.