Брянск, 14 июня, 2016, 14:57 — ИА Регнум. В поезде, следовавшем с Украины в Россию, в Брянской области задержан мужчина, находящийся в федеральном розыске как участник боевых действий в Сирии на стороне ИГИЛ (организация запрещена в России). Как передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Брянской области, мужчина был задержан 10 июня. При этом, предполагается, что он мог ехать в Россию для вербовки новых членов запрещенной организации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террор

Кроме того, задержанный ранее совершил несколько тяжких преступлений на Северном Кавказе.

«Он также участвовал в боевых действиях в Сирии на стороне запрещенной на территории Российской Федерации организации ИГИЛ (организация запрещена в России) и скрывался от правосудия в странах Евросоюза», — цитирует издание пресс-службу.

Сейчас мужчина этапирован в регион, где совершал преступления.