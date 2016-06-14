Краснодар, 14 июня, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Румынский тренер Дан Петреску и краснодарский футбольный клуб «Кубань» договорились о подписании двухлетнего соглашения, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на агента специалиста Николая Пырнэу.

dokaball.com Футбол

Недавно Дан Петреску оставил должность главного тренера китайского футбольного клуба «Цзянсу Сунин». Сразу после этого «Кубань» объявила о переговорах с Петреску по условиям контракта.

Агент тренера сообщил, что перед Петреску поставлена задача выхода в премьер-лигу.

Напомним, футбольный клуб «Кубань» по итогам минувшего сезона вылетел из РПФЛ. Стоит отметить, что у Дана Петреску уже есть опыт работы с «Кубанью» с 2010 по 2012 год.