Самара, 14 июня, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Дата выборов депутатов Самарской губернской думы определена — 18 сентября — одновременно с выборами депутатов в Госдуму. Такое решение принято большинством голосов на внеочередном заседании областного законодательного собрания 14 июня. Семь депутатов были против, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы

Депутатами также был рассмотрен вопрос о назначении члена облизбиркома с правом решающего голоса от Самарской губернской думы. Председатель комитета по законодательству, законности и правопорядку Юрий Шевцов, обращаясь к коллегам, сообщил, что данный вопрос накануне был рассмотрен на заседании комитета. В установленный срок на рассмотрение депутатов областного законодательного собрания была внесена кандидатура Натальи Разыковой от регионального отделения политической партии «Патриоты России». В итоге ее кандидатура утверждена.

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Подводя итоги пленарного заседания, спикер облдумы Виктор Сазонов отметил, что через две недели, 28 июня, состоится последнее заседание Самаркой губдумы пятого созыва.

В этой связи стоит отметить комментарий в Твиттер депутата Сызранской гордумы от ЛДПР Павла Зелюкова (помощник депутата Госдумы): «7 депутатов проголосовали «против» назначения выборов Губдумы на 18 сентября. Смеюсь в голос! В Облизбиркоме была вакансия. Поступило одно «!» предложение и то от «Патриотов России». Сейчас назначают))) Это показатель интереса к выборам вообще, в том числе их участников и готовность к борьбе. Одно предложение от марионеточной партии — эх! Назначенная Наталья Разыкова, ранее была председателем ТИК Центрального р-на Тольятти» (стиль и орфография сохранены, прим. ИА REGNUM).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Самарской области каждый из пяти избирательных округов по выборам депутатов Государственной думы будет состоять из пяти одномандатных избирательных округов для проведения выборов в региональный парламент.

25 кандидатов в депутаты Самарской губернской думы будут избираться по 25 одномандатным избирательным округам. Такое же количество депутатов избирается и по общеобластному избирательному округу.

Схема одномандатных избирательных округов определена на основании данных о численности избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего округа и утверждена сроком на 10 лет. По данным облизбиркома, одномандатные избирательные округа были определены с учетом всех существующих требований: соблюдено примерное равенство одномандатных избирательных округов по числу избирателей с допустимым отклонением от средней нормы представительства избирателей, составляющей 98 321 избиратель, не более чем на 10%. Таким образом, количество зарегистрированных в одном одномандатном избирательном округе избирателей составляет не менее 88 488 и не более 108 154 человек.

Одномандатные избирательные округа состоят из территорий, граничащих между собой. Самый большой по численности избирателей Куйбышевский одномандатный избирательный округ № 4 — 107 325 избирателей. Самый маленький по численности избирателей Новокуйбышевский одномандатный избирательный округ№ 5 — 88 877 избирателей.

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