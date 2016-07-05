Мурманск, 14 июня, 2016, 14:49 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

По сведениям организаций Мурманской области, на 1 июня 2016 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 114 миллионов 400 тысяч рублей. Эти данные, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, приводит Мурманскстат.

«Суммарная задолженность по заработной плате уменьшилась по сравнению с 1 мая 2016 года на 10 млн рублей (8,0%) в основном за счёт её частичного погашения в обособленном подразделении ЗАО «АМД» Строительный участок «Мурмаши» город Североморск и ОАО «Северный арсенал», — отмечают в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, о растущей задолженности перед сотрудниками ЗАО «Аэродромы Мосты Дороги» стало известно в начале марта. На тот момент она составляла более 34 млн рублей.

В целом, на начало месяца численность работников, перед которыми имелась просроченная задолженность по заработной плате, составила 1072 человека, из которых в организациях по добыче полезных ископаемых занят 591 человек, в строительстве — 269, на транспорте — 97, в обрабатывающих производствах — 89 человек.

«Объём просроченной задолженности по заработной плате на 1 июня 2016 года в среднем на одного работника организаций, имевших задолженность, составил 106 679 рублей, — отметили в Мурманскстате. — Наибольшая сумма задолженности по заработной плате на 1 июня 2016 года приходилась на организации, расположенные в Ковдорском районе, Мурманске и ЗАТО город Североморск».