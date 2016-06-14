Москва, 14 июня, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Женщина и двое детей были эвакуированы сотрудниками МЧС из горящей квартиры в СЗАО, сообщает 14 июня Life.ru.

pixabay.com Пожар

Пожар произошел в многоквартирном доме на Светлом проезде, огнеборцы проникли в жилище и вывели оттуда мать и двоих детей. Спасенных передали прибывшим на место медикам скорой помощи, возгорание было ликвидировано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар произошел утром 14 июня на Пятницкой улице в центре Москвы. Ликвидировав возгорание, спасатели обнаружили в квартире тела троих погибших с признаками насильственной смерти, при этом один из погибших был связан. Правоохранители рассматривают версию об умышленном поджоге помещения, где было совершено преступление.