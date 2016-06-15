Радио REGNUM
Москва, 15 июня, 2016, 08:46 — ИА Регнум. Сегодня начато тестовое вещание Радио REGNUM.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
В информационном выпуске — главные новости:
- Дай денег: Прибалтика, Польша и Украина потребовали от России компенсаций;
- Рада-НАТО: Почти половина украинцев поддерживает вступление Украины в Северо-атлантический военный блок;
- Горькое прозрение Бухареста: «Румынии для России не существует»;
- Нагорно-карабахский «блюз» по Макиндеру: что российская сторона может предложить Баку и Еревану на встрече в Санкт-Петербурге?
и другое.