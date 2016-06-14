Москва, 14 июня, 2016, 14:43 — ИА Регнум. По итогам пяти месяцев текущего года российский рынок новых коммерческих автомобилей показал сокращение на 4,9% по сравнению с тем же периодом 2015 года, сообщает «АВТОСТАТ».

Laitr Keiows Продажа автомобилей

За пять месяцев 2016 года в России было продано 32,5 тыс. коммерческих автомобилей.

Самой популярной на российском рынке коммерческих автомобилей остается продукция «ГАЗа», занявшая не только первые два места по количеству продаж, но и позиции с седьмой по десятую. За май 2016 года было продано 3,1 тыс. экземпляров автомобилей «ГАЗ», что на 11,5% больше, чем в мае минувшего года.

Другая отечественная марка «УАЗ» занимает второе место по популярности в России. Но по сравнению с маем 2015 года её позиции пошатнулись, а продажи за год снизились на 36%.

Компания Ford за последние пять месяцев показала рост объёмов реализации на 176%.

Четвёртую позицию по популярности занимает «АвтоВАЗ» с моделью Lada Largus и мелкосерийными автомобилями типа ВИС. Но в мае текущего года было продано 456 машин. Это на 34% меньше, чем в мае 2015 года.

Mercedes-Benz, занимающий пятое место, в мае показал отрицательную динамику продаж и падение объёмов реализации на 3,6%.