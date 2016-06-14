Москва, 14 июня, 2016, 14:41 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмущен наглым отношением властей Франции к болельщикам из России, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня. «Нас возмущает наглое отношение французских властей, особенно прокурора Марселя, когда он объявляет хулиганами всех наших болельщиков. Все болельщики всех стран ведут себя возбужденно», — заявил Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

Он считает неправомерным решение властей о депортации российских болельщиков. «Запретить любой алкоголь во время чемпионата, в любом городе Франции, в том числе нельзя с собой привозить — это же был бы плюс, потому что все эти выходки в основном за счет алкогольного опьянения, и зачинщики — британские болельщики, это всем известно в истории человечества. Нет, французские власти принимают решение депортировать 50 наших болельщиков, а это в основном руководители фан-клубов, они как раз таки и поехали, чтобы успокаивать и регулировать», — рассуждает депутат Госдумы. «А прокурор Марселя дошел до того, что говорит, что это подготовленные болельщики. Просто они спортсмены, тоже занимаются спортом, и более грамотные, чем эти пьяницы из Лондона», — указал Жириновский.

По мнению парламентария, решение властей лежит в русле санкционной политики Запада. «У французов снова теракт. Французская полиция должна предотвращать теракты, убивают полицейских, их жен. В Америке целый клуб расстреляли, а они нас еще учат как нас вести на чемпионате Европы по спорту. Это та же самая линия — нападать на Россию, это и в области культуры, экономики, торговли, ничего нового нету — тех же наглые выходки», — считает он.

В качестве меры воздействия Жириновский предлагает использовать технические средства. «Можно применять технические средства — можно сверху подавать воду, чтобы охлаждать их — болельщики той команды, которые проигрывают, они злые сидят. Лучше водой облить их как следует, это такой полив водой, чтобы предотвратить кровавые столкновения. И беседы проводить — объяснять», — полагает депутат.

Жириновский сообщил, что ЛДПР не поддерживает закон о введении «черных списков» для болельщиков. «Надо вести разъяснительную работу и принимать меры по линии МВД России, чтобы таких инцидентов было бы меньше», — заключил парламентарий.