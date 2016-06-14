Ярославль, 14 июня, 2016, 14:41 — ИА Регнум. 20 миллионов рублей намерено выделить правительство Ярославской области в текущем году на строительство школы в Туношне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Правительства региона Александр Князьков.

фото сайта duma.yar.ru Новое здание школы в п.Туношна

Соответствующие поправки в бюджет региона внесены на рассмотрение Ярославской областной думы.

По словам Александра Князькова, проектно-сметная документация по строительству школы уже прошла госэкспертизу. Общая стоимость строительства составит 170 млн рублей. Оставшиеся 150 миллионов планируется выделить в следующем году. В правительстве рассчитывают, что уже к началу учебного года-2017 школа будет завершена и примет учеников.

«Мы приняли участие в федеральном конкурсе по строительству школ, но наши проекты не прошли. Основное условие, выдвинутое в рамках программы, подразумевает, что объект должен находиться в высокой степени готовности. Тогда федеральный бюджет выделяет субсидию. Губернатор внес соответствующую поправку в бюджет», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM Александр Князьков.

Кроме того, еще 20 млн рублей правительство готово выделить на строительство школы в Рыбинске на улице Тракторная.

«Полная стоимость строительства — 590 млн рублей. В 2016 году объект необходимо расторговать и начинать строительно-монтажные работы. Реализация проекта запланирована на 2017−2018 годы. На определенном этапе работ федеральный бюджет будет компенсировать часть средств регионального бюджета, затраченных на строительство», — пояснил Александр Князьков.