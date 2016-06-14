Элиста, 14 июня, 2016, 14:39 — ИА Регнум. В Калмыкии ситуация со сбором и утилизацией твердых бытовых отходов далека от радужной: проблема несанкционированных свалок остро стоит в степной республике и может обернуться экологической катастрофой. К такому выводу пришли местные активисты ОНФ по результатам первых проверок, проведенных совместно со специалистами территориального Росприроднадзора. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта 14 июня, в ходе проверки только двух населенных пунктов — села Садовое и поселка Кетченеры — было выявлено 16 несанкционированных свалок, большинство из которых соседствуют с жилыми домами. Помимо этого, недалеко от этих населенных пунктов эксперты обнаружили незаконные выбросы органических отходов животного мира.

onf.ru Свалка

Как говорят сами местные жители, даже в районных центрах отсутствуют специализированные контейнеры, куда можно было бы выбросить пакеты, пластик, стекло и многое другое, что не сгорает. «И потому они вынуждены вывозить бытовые отходы просто в степь или ночью бросать соседу под забор», — сообщила эксперт регионального штаба Юлия Худогулова.

При этом, отметили в штабе, такая ситуация характерна для каждого района. На всю республику зарегистрирована всего лишь одна санкционированная свалка. Да и эта труднодоступна — она находится в столице региона в нескольких сотнях километров от многих населенных пунктов. Ежегодно туда свозится приблизительно 90 тыс. тонн отходов, но на самом деле, как считают эксперты, эта цифра значительно выше — десятки тысяч тонн, которые остаются на местах, просто не учитываются.

«При этом в регионе нет ни одного завода по утилизации. Сортировка и переработка ТБО на единственной в республике законной свалке производится «вручную», мусор там просто складируется», — уточнили в региональной рабочей группе «Качество повседневной жизни».

Активисты намерены проинспектировать все районы республики. А пока в ближайшее время совместно с надзорным органом направить письма в адрес администрации муниципалитетов села Садовое и поселка Кетченеры с просьбой устранить выявленные нарушения, а также выполнить законодательные требования в сфере чистоты, порядка и благоустройства.

«Региональным же властям мы предлагаем разработать комплекс мер по решению масштабной проблемы», — прокомментировал руководитель рабочей группы ОНФ в Калмыкии «Качество повседневной жизни» Батыр Мучаев.

Напомним, в Калмыкии утверждена республиканская целевая программа «Комплексная система управления отходами и вторичными материальными ресурсами Республики Калмыкия на 2012−2020 гг.». По мнению разработчиков, реализация мероприятий программы улучшит условия проживания населения за счет повышения качества коммунальных услуг и 100% охвата населения планово-регулярной санитарной очисткой. Кроме того это позволит привлечь 977,958 млн рублей инвестиций в область обращения с отходами и вторичных материальных ресурсов, создать до 500 новых рабочих мест, обеспечить возврат в экономику до 4 тыс. тонн вторичных материальных ресурсов ежегодно и вернуть в хозяйственный оборот до 314 га нарушенных земель. Общий объем финансирования целевой программы на 2013 — 2017 годы превысит 2,31 млрд рублей.