Москва, 14 июня, 2016, 14:38 — ИА Регнум. ЦБ в 2015 году поддержал способность банковской системы кредитовать экономику, но не допустил нарастания рисков из-за излишнего смягчения регулирования. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с годовым отчетом ЦБ за 2015 год.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Для поддержки финансовой системы мы применяли временные регуляторные послабления для банков. Они выполнили свою функцию и были свернуты к концу 2015 года. Таким образом мы поддерживали способность банковской системы кредитовать экономику, но не допустили нарастания рисков из-за излишнего смягчения регулирования», — сказала она.

По словам главы ЦБ, удалось сохранить доверие граждан к финансовым институтам. «Люди не забирали деньги из банков, напротив, объем рублевых депозитов вырос на 25%», — отметила глава Банка России.