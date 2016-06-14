Москва, 14 июня, 2016, 14:36 — ИА Регнум. На российском рынке достаточно препаратов, сходных по своему фармакологическому действию с украинским «Мезатоном», заявили 14 июня в департаменте общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России. По заверениям властей, отказ Украины от поставок препарата не скажется на качестве оказания медицинской помощи в стране.

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На фармрынке России представлено порядка 50 торговых наименований препаратов, аналогичных по действию «Мезатону», поясняют в ведомстве. Также в Минздраве напомнили, что указанный препарат применяется для поднятия артериального давления в ограниченном перечне случаев, но не является обезболивающим средством, как ранее заявлялось в некоторых СМИ.

Доля «Мезатона» в общем объеме поставок аналогичных лекарств составляет менее 10% — это 0,0004% в общей массе закупаемых препаратов, заявили в министерстве. Так, по словам главного анестезиолога-реаниматолога Минздрава России, профессора И.В. Молчанова, отсутствие препарата не является критическим для оказания медицинской помощи в России из-за большого количества аналогичных средств.

В Минздраве отметили, что существует возможность перерегистрации отпускной цены на «Мезатон», однако пока соответствующих запросов в ведомства не поступало.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские поставщики заявили о прекращении поставок в Россию препарата «Мезатон», так как настаивают на повышении стоимости препарата в силу низкой рентабельности. Отметим, что данное лекарство входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).