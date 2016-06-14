Рига, 14 июня, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Фракция Национального объединения в Сейме Латвии обратилась в Министерство внутренних дел страны с призывом не продлевать вид на жительство иностранцам, которые, «иcпользуя гостеприимство Латвийского государства, публично очерняют Латвию и вмешиваются в ее внутреннюю политику», сообщает портал Rus.delfi.lv.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шпроты

По мнению руководителя фракции Райвиса Дзинтарса, в нынешних геополитических условиях подобная деятельность граждан других государств не только порочит международную репутацию Латвии, но также и бьет по ее безопасности.

В этой связи фракция напомнила министру недавние высказывания российского адвоката Елены Лукьяновой, получившей ВНЖ в Латвии. Национальному объединению не понравилось, что в интервью Латвийскому радио 4 Лукьянова упомянула о латышском враче, который отказывался принимать русскоязычных пациентов, а также о том, что латвийское правительство общается с 60% жителей Латвии.

«Лукьянова также публично указала, что в Латвии, как в Польше и Венгрии, начали принимать законы, которые противоречат принципам международного права», — говорится в заявлении Национального объединения.

В свою очередь депутат Сейма от Национального объединения Эдвинс Шноре заявил, что подобную информацию обычно распространяет Кремль. «Подобная риторика рассматривается как элемент гибридной войны с целью дискредитировать Латвию, что идет в разрез с латвийскими национальными интересами», — заявил Шноре, добавив, что случай с Еленой Лукьяновой показал, как абсурдно рисовать российских получателей ВНЖ в Латвии в образе беглецов от режима Путина, которые любят и ценят Латвию.

В заключительной части своего обращения к министру, Национальное объединение призвало усилить контроль над выдачей ВНЖ, «чтобы не допустить появления бреши в системе безопасности Латвии, через которую в НАТО и ЕС могут проникнуть агенты влияния Кремля».

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