Донецк, 14 июня, 2016, 14:32 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Донбассе в результате ведения боевых действий погибших в рядах ВСУ нет, шестеро украинских солдат получили ранения. Об этом сегодня, 14 июня, на брифинге в Киеве заявил спикер администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина в огне

«За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, шестеро получили ранения. Это произошло в районе Авдеевки и Марьинки», — сказал Мотузяник.

Он сообщил, что на Донецком направлении ВС ДНР осуществляют минометные обстрелы «на участках, где происходит наиболее ожесточенное противостояние, в частности, это районы донецкого аэропорта и Горловской агломерации». Мотузяник отметил, что украинские войска в Авдеевке и Опытном были обстреляны из 82 мм и 120 мм минометов, гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия, а позиции ДУК «Правый сектор» (запрещен в России) на шахте «Бутовка» были обстреляны из 152 мм артиллерии. Также ВС ДНР применяли артиллерию вблизи села Каменка.

По словам Мотузяника, вчера ВС ДНР вели минометный огонь по позициям ВСУ в Марьинке (Мариупольское направление), «в результате чего была ранена местная жительница». «Украинские правоохранители помогли доставить женщину в больницу», — рассказал полковник. При этом ВС ДНР вели огонь по позициям ВСУ в населенных пунктах: Красногоровка, Талаковка, Павлополь и Славное.

По данным штаба АТО, военное командование ДНР приняло решение усилить тактическую группу в районе Марьинки дополнительными подразделениями 100-й отдельной мотострелковой бригады (Донецк). «Из Донецка в Александровку были перемещены мотострелковый и огневой взводы, а из Макеевки в Ясиноватую — реактивная артиллерийская батарея «Градов», — подытожил Мотузяник.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ перебросили к линии соприкосновения сторон иностранных наемников африканской внешности. «В районе населенного пункта Песчаное Станично-Луганского района на территории песчаного карьера дислоцируется подразделение в количестве 20 человек, состоящее из иностранных наемников африканской внешности. Также в населенном пункте Попасная местные жители неоднократно замечали иностранных военнослужащих, разговаривающих исключительно на польском языке», — сказал Марочко.