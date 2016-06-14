Тверь, 14 июня, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Бывший омбудсмен Владимир Лукин намерен принять решение о возможном переходе на работу в Совет Федерации после визита в Тверскую область, откуда ему и поступило предложение.

kremlin.ru Владимир Лукин

«Предложение такое есть со стороны и.о. губернатора Тверской области Игоря Рудени — если он победит на выборах, то среди прочих назовет мою кандидатуру в сенаторы. Я предложение обдумываю. В ближайшие дни я поеду в Тверь поговорить об основных вещах. После этого приду к окончательному решению», — заявил «Известиям» Владимир Лукин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе стало известно о планах по выдвижению бывшего уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина сенатором от Тверской области — вместе с врио губернатора Игорем Руденей.

«Его знания и опыт будут очень востребованы для Тверской области в Совете Федерации России», — прокомментировал тогда решение врио губернатора Тверской области Игорь Руденя.

Выборы губернатора Тверской области состоятся в единый день голосования 18 сентября. С начала марта обязанности главы региона исполняет Игорь Руденя, сменивший ушедшего досрочно в отставку Андрея Шевелева. Сам Игорь Руденя намерен баллотироваться от «Единой России».