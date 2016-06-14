Москва, 14 июня, 2016, 14:30 — ИА Регнум. В текущем году в столице могут открыться около 200 летних кафе непривычных форматов. Многие заведения оборудуют для посетителей мини-столики и лавочки на улице или прямо в оконных проемах, сообщает 14 июня портал мэрии Москвы.

Константин Коровин. Парижское кафе. Вторая половина 1890-х

По словам руководителя Департамента торговли и услуг города Москвы Алексея Немерюка, в скором времени летние площадки откроются в Большом Козихинском переулке и на Красной Пресне. Администраторы бара на Малой Бронной установили лавочку прямо на подоконнике, а рядом поставили мини-столики.

Ресторан в Спиридоньевском переулке также использовал открытое окно для размещения столиков. Рядом с одним из кафе в Банковском переулке появилась лавочка со стендами на спинке, здесь посетители смогут присесть и поставить еду и напитки.

Сезон летних кафе открылся в Москве в апреле и продлится до 1 ноября. Для предпринимателей, не имеющих возможности оборудовать рядом с заведениями летние веранды, предусмотрели возможность кафе, где не будет посадочных мест или они будут размещены на подиумах и подоконниках. Всего подобных площадок будет около 200.