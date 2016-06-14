Киев, 14 июня, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Из украинской столицы в Москву вылетели два гражданских самолёта, чтобы увезти из России на Украину граждан этой страны Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко, пишет украинская газета «Вести».

gustavmelin0 Самолет в облаках

Отмечается, что самолёты должны совершить посадку в московском аэропорту «Внуково». На одном из них в «Борисполь» (Киев) полетят Солошенко и Афанасьев.

Отмечается, что в Киеве Афанасьева уже приехала встречать его мать. «Мне сказали приехать в Киев, если я здесь нахожусь, это уже о чем-то говорит», — сказала женщина.

Напомним, Афанасьев был приговорён российским судом к семи годам строгого режима по обвинению в терроризме: суд признал, что этот человек создал на территории Крыма экстремистскую организацию. Он проходил по делу как сообщник украинского кинорежиссера Олега Сенцова, осужденного российским судом на 20 лет колонии за терроризм.

Бывший генеральный директор государственного предприятия Производственное объединение «Заря» (Полтава) Солошенко приговорён судом к шести годам заключения. Суд признал его виновным в шпионаже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 июня, в украинских СМИ появилась информация, что Солошенко и Афанасьев могут вернуться на Украину.

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