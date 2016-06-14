Брянск, 14 июня, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Филиал «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» предупредил жителей Брянска о возможности остановки подачи электричества в 160 многоквартирных домах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе компании, долг управляющей компании МУП «Жилспецсервис» составляет примерно 19 млн рублей — эта сумма накопилась за пять месяцев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

По данным пресс-службы, на обслуживании компании находится 160 домов, большая часть которых — муниципальные общежития.

«В связи со сложившейся катастрофической ситуацией по оплате потребленной электроэнергии, филиал «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго» вынужден будет ввести ограничение подачи энергоресурса на объекты муниципального предприятия, а также отдельным бытовым абонентам, задолженность которых составляет 3 и более периодов», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МУП «Жилспецсервис» получило лицензию в 2015 году. Тогда у компании была задолженность в 13 млн рублей. Кроме нее продолжили работу на рынке еще несколько компаний, которые нее полностью платили энергетикам. Так, самым крупным должником было ООО «Управляющая компания «МКС-Брянск». Оно не доплатило за электроэнергию почти 22 млн рублей. При этом некоторые представители областной власти отмечали поверхностность работы по лицензировании компаний. К примеру, федеральный инспектор Леонид Соломатин заявил, что лицензии не надо было выдавать до тех пор, пока не погашены все долги компании.