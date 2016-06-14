Москва, 14 июня, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Темпы отзыва банковских лицензий оказались достаточно высокими. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня, об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время пленарного заседания в Госдуме. «К сожалению, темпы отзыва лицензий были достаточно высокими», — сказала Набиуллина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

В настоящее время Банк России продолжает совершенствовать политику по оздоровлению банковского сектора, подчеркнула она: «Мы стремимся занимать более проактивную позицию в надзоре, работаем над более ранним выявлением и предупреждением проблем банков».

В этих целях Центробанк «принял решение о создании службы оценки рисков», отметила глава Банка России.

В то же время, чтобы добиться раннего предупреждения проблем в банковском секторе, Набиуллина считает необходимым наделить Банк России правом профессионального суждения. «Сейчас жестко формализованный в законодательстве подход к банковскому надзору часто не дает нам возможности вмешиваться на стадии, когда в банке что-то еще есть, то есть собственники не вывели все активы», — добавила она.