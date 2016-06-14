Париж, 14 июня, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Российский футбольный союз (РФС) на 150 000 евро и условно дисквалифицировал сборную России по футболу до конца чемпионата Eвропы-2016. Об этом говорится в сообщении УЕФА, распространенном 14 июня.

Арсений Горбаруков ИА REGNUM Мыслитель

Отмечается, что столь суровое наказание для команды Леонида Слуцкого может последовать в случае повторения беспорядков (устроили фанаты), подобных тем, что были на стадионе в Марселе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июня Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предупредил РФС и Футбольную ассоциацию Англии, что их команды могут досрочно покинуть чемпионат Европы — 2016.

«Исполнительный комитет УЕФА предупредил обе футбольные ассоциации, что, независимо от любых решений, которые примут независимые дисциплинарные органы по поводу происходящего на стадионах, это не остановит исполком (УЕФА) от введения дополнительных санкций, вплоть до возможной дисквалификации команд с турнира в случаях, если всплески насилия повторятся», — отмечалось в сообщении.

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