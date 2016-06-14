Москва, 14 июня, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Банк России приостановил снижение ключевой ставки в 2015 году из-за нарастания инфляционных рисков. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня, об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с годовым отчетом ЦБ за 2015 год.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Принимая решение по ставке, мы всегда учитываем состояние экономики. Поэтому, принимая решение о повышении ключевой ставки до 17% в декабре 2014 года, мы в течение 2015 года постепенно снижали ее до 11%», — сказала она, подчеркнув, что «из-за нарастания инфляционных рисков приостановили снижение».

«На последнем заседании совета директоров мы приняли решение снизить ставку до 10,5%. Проводя денежно-кредитную политику, мы исходим из приоритетов стратегических целей, последовательности политики, приверженности рыночным мерам. Мы принимали решения, основываясь на консервативных прогнозах, что, к сожалению, было оправданно в течение всего 2015 года», — сказала глава ЦБ.