Милан, Италия, 14 июня, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Операция на сердце бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони по замене аортального клапана прошла без осложнений, заявили в партии медиамагната «Вперед, Италия!» 14 июня. Об этом сообщает Reuters.

Agência Brasil Сильвио Берлускони

«Операция закончена. Она прошла хорошо», — отметил источник в партии, который пожелал остаться неназванным.

В свою очередь, итальянская газета La Repubblica передает слова источника в больнице св. Рафаэля в Милане, который также заявил, что в ходе операции не было осложнений.

79-летний политик был госпитализирован на прошлой неделе из-за сердечной недостаточности.