Ростов-на-Дону, 14 июня, 2016, 14:22 — ИА Регнум. В Ростовской области установлена копия знаменитого колокола, отлитого из турецких трофейных пушек в 1776 году в Таганроге. Её освятили у стен Свято-Никольского храма в приморском городе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня, колокол является точной копией памятника истории города-героя Севастополя, установленного в Карантинной бухте Херсонеса, даже не отличим от оригинала.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Копия знаменитого Херсонесского колокола

Согласно страницам российской истории, колокол был отлит в Таганроге, в котором базировалась Азовская флотилия. Свято-Никольский храм был возведен в честь Николая Чудотворца в качестве адмиралтейской церкви, в которой молодым лейтенантом молился за богослужением прославленный воин Фёдор Ушаков. Затем, когда в Севастополе появилась военно-морская база, флот перебазировался на полуостров, и церковь перешла в статус гражданских моряков. Вследствие этого колокол перевезли и установили в Херсонесе.

В годы Крымской войны колокол был «пленён» англо-французскими захватчиками, несколько лет трофей провёл в знаменитом парижском соборе Нотр Дам-де Пари. В Крым колокол вернулся в знак дружбы между Францией и Россией в начале прошлого столетия, когда отношения между государствами начали налаживаться.

«Для казаков возвращение колокола стало знаковым событием. В годы Крымской войны самоотверженно противостояли врагу казаки. Это возвращение памяти и доблести наших предков. Мы вспоминаем казаков, которые стояли на защите приморского города. Они самоотверженно вступали в рукопашный бой с вооруженным врагом», — отметил атаман городского казачьего общества «Таганрогское» Сергей Чаленко.

Отметим, что по сегодняшний день Свято-Никольский храм хранит пушечные ядра со времён Крымской войны. Они не разрушили стены церкви и сохранились при проведении ремонтных работ.