Москва, 14 июня, 2016, 14:19 — ИА Регнум. К концу 2016 года Центральный банк России ожидает инфляцию в 5−6%. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 14 июня заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина во время пленарного заседания в Госдуме. «К концу года мы ожидаем инфляцию 5−6%», — заявила Набиуллина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральныйбанк России

«Умеренно жесткая денежно-кредитная политика позволила снизить инфляцию и последовательно двигаться к достижению цели в 4% по итогам 2018 года», — подчеркнула она.

В частности, «весной 2015 года инфляция достигала 15%, прошлый год мы закончили с инфляцией 12,9%, а сейчас она составляет 7,3%», — отметила председатель Банка России.