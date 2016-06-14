Санкт-Петербург, 14 июня, 2016, 14:19 — ИА Регнум. Скандально знаменитая группа «Ленинград» выступит на Петербургском международном экономическом форуме 17 июня, сообщает «Радио Балтика» со ссылкой на пиар-агента коллектива Дмитрия Гугучкина.

lafleur Сергей Шнуров

Сообщается, что организаторы форума не высказывали особых пожеланий к программе концерта и не ставили перед музыкантами никаких ограничений или запретов.

Группа выступит на мероприятии в рамках after party для участников форума 17 июня.

Организаторы форума со своей стороны поясняют, что концерт «Ленинграда» состоится «вне рамок мероприятия».

Напомним, группа «Ленинград» известна скандальными выходками и нецензурными текстами песен, видеоклипами сомнительного содержания. Концерты группы регулярно вызывают неоднозначную реакцию общественности.

Петербургский международный экономический форум будет проходить с 16 по 18 июня. В программе форума запланировано 72 мероприятия: пленарное заседание, панельные сессии, «круглые столы», деловые завтраки, культурные мероприятия и теледебаты.