Москва, 14 июня, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Переход к плавающему курсу рубля глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала ключевой системной мерой для поддержания экономики, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня. Резкое ухудшение внешний условий, падение цен на нефть и санкции привели к турбулентности на внешнем рынке и всплеску инфляции, напомнила Набиуллина, необходимо было принимать меры, которые позволили стабилизировать ситуацию.

ИА REGNUM Рубль

Переход к плавающему курсу рубля — «это ключевая системная мера, хотя переход был небезболезненным», говорит Набиуллина. «Я хочу подчеркнуть, что если бы мы на этот шаг не пошли, по нашей оценке, экономический спад мог быть и больше», — указала она в Госдуме.

«Сейчас плавающий курс работает, как стройный стабилизатор экономики, смягчающий воздействие внешних шоков. Именно поэтому, когда происходили новые витки снижения цен на нефть, в августе-сентябре 2015 года, затем в декабре 2015, в январе 2016 года не происходило резких скачков инфляции, показатели финансовой стабильности были в норме», — заявила Набиуллина.