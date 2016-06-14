Йошкар-Ола, 14 июня, 2016, 14:18 — ИА Регнум. В ходе Первосвятительского визита в Йошкар-Олинскую и Марийскую епархию патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин Великого освящения кафедрального собора в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и возглавил Божественную Литургию в новоосвященном храме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Йошкар-Олинской епархии.

pfo.gov.ru Встреча патриарха

На богослужении присутствовали глава республики Марий Эл Леонид Маркелов, советник президента Российской Федерации Николай Федоров, председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин.

Его Святейшеству сослужили митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, управляющий делами Московской Патриархии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, митрополит Вятский и Слободской Марк, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн, епископ Солнечногорский Сергий, руководитель секретариата Московской Патриархии, епископ Яранский и Лузский Паисий и духовенство Йошкар-Олинской и Марийской епархии.

Богослужение совершалось на церковнославянском и марийском языках. Ряд литургических возгласов патриарх произнес на марийском языке. По окончании богослужения Кирилл зачитал указ, согласно которому храм Благовещения Пресвятой Богородицы становится кафедральным собором Йошкар-Олинской епархии. Прежний кафедральный собор Вознесения Господня — приходским храмом.

В пресс-службе подчеркнули, что храм не смог вместить все желающих, которые пришли на богослужение. Однако верующим представилась возможность наблюдать за церемонией в режиме онлайн на большом экране, установленном на площади Пресвятой Девы Марии.

Патриарх Кирилл отметил положительные изменения, которые произошли за последнее время в Йошкар-Оле. «Вы создали замечательный ансамбль с храмами, башнями, крепостными стенами и прекрасными домами, которые придают уникальный облик вашей столице», ― сказал Предстоятель. Также он с удовлетворением отметил отсутствие межрелигиозной и межнациональной напряженности в регионе, пожелав, чтобы и дальше народ Марий Эл трудился в мире и единомыслии.

По данным пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, Кирилл в сопровождении Маркелова, архиепископа Йошкар-Олинского и Марийского Иоанна, членов официальной делегации и прибывших в Йошкар-Олу иерархов посетил Патриаршую площадь, где осмотрел анимационные часы «Вход Господень в Иерусалим». Также патриарх посетил епархиальное управление Йошкар-Олинской епархии.

Строительство храма в Йошкар-Оле началось на добровольные пожертвования верующих в 2010 году, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе. За это время выросло соборное сооружение высотой 74 метра. Храм может вместить около двух тыс. прихожан. Территория собора украшена скульптурной композицией Пресвятой Богородицы с младенцем и фонтаном-памятником Архангелу Гавриилу.

Это первый визит Патриарха Кирилла в Марий Эл. В 1993 году, по случаю учреждения марийской епархии, Йошкар-Олу посещал Патриарх Алексий II.