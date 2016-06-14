Ярославль, 14 июня, 2016, 14:17 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области уже подыскивают кандидата на место заместителя председателя Михаила Крупина. Об этом стало известно корреспонденту ИА REGNUM. Таким образом, отставка Крупина со своей нынешней должности — вопрос времени и процедуры. В кулуарах ярославского «белого дома» об уходе Михаила Крупина говорят как о свершившемся факте: «Человек решил заняться другим делом».

фото yarreg.ru Михаил Крупин

Напомним, в сферу ответственности Михаила Крупина входят промышленность, экономика, инвестиции и дороги. По сведениям корреспондента ИА REGNUM, в настоящее время на столе главы региона находятся резюме четырёх кандидатов на пост профильного зампреда правительства.

Между тем, в правительстве уже полгода остается вакантным должность заместителя председателя, курирующего сферу здравоохранения. Она освободилась в конце декабря 2015 года после ареста по обвинению в мошенничестве и последующего скоропалительного увольнения по причине утраты доверия Ростислава Даниленко.