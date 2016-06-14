Псков, 14 июня, 2016, 14:15 — ИА Регнум. В Палкинском районе Псковской области введён карантин по африканской чуме свиней (АЧС). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, вирус АЧС выявлен у двух павших диких кабанов, обнаруженных на территории охотничьего хозяйства Карамышевской волости.

pixabay.com Свиньи

«Результаты исследования пробы биоматериала были подтверждены в ГНУ «ВНИИВВиМ Россельхозакадемии» города Покров Владимирской области», — пояснили в пресс-службе.

На территории охотхозяйства, где были обнаружены зараженные вирусом дикие животные, введён полный комплекс профилактических и карантинных мероприятий. В частности, запрещены ввоз и вывоз животных, вход посторонних лиц, въезд транспорта, под запретом — спортивная и любительская охота. На весь период карантинных мероприятий территория охотхозяйства находится под тщательным мониторингом.

Начальник областного управления ветеринарии Псковской области Вера Баданина сообщила, что сразу после обнаружения заражённых диких животных на месте очага вируса специалистами ветслужбы оперативно проведены все необходимые превентивные мероприятия.

Напомним, африканская чума свиней не поддается лечению и вакцинопрофилактике, остановить распространение вируса можно только жёсткими карантинными мерами. В России вирус распространяется с 2007 года, за это время уничтожены сотни тысяч свиней. На сегодняшний день из-за вспышки АЧС Рязанская область ввела режим чрезвычайной ситуации.