Париж, 14 июня, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Французская полиция допрашивает двух человек, которые предположительно являются знакомыми Ларосси Аббаллы, убившего двух полицейских в пригороде Парижа, отметили источники в правоохранительных органах. Об этом сообщает Reuters.

Допросперебежчика. Около 1901

Напомним, Ларосси Аббалла, 25-летний выходец из французского города Мант-ла-Жолиуже нанес смертельные ножевые ранения сотруднику полиции Франции, после чего взял в заложники его сожительницу и их трехлетнего ребенка. В результате спецоперации правоохранительных органов страны террорист был ликвидирован, однако заложница погибла, а ребенок находится в состоянии шока.

Как отмечают французские СМИ, нападавший уже попадался в поле зрения полиции, в том числе был осужден за участие в экстремистских группах. Также убийца был известен полиции и менее серьёзными правонарушениями, такими как воровство и умышленное насилие.

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) уже заявила о том, что преступление было совершено одним из её членов.