Орландо, США, 14 июня, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Стрельбу в городе Орландо (штат Флорида, США), в ходе которой были убиты 49 человек и 50 получили ранения, российское руководство расценивает как террористический акт. В связи со случившимся президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования президенту США Бараку Обаме и всем жителям Соединённых Штатов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 14 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Президент выразил соболезнования президенту Обаме и всем американцам в связи с трагическим, по сути, сейчас уже можно сказать, терактом, который произошёл в Орландо и который привёл к многочисленным человеческим жертвам», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 июня 29-летний гражданин США афганского происхождения Омар Матин застрелил в ночном клубе Орландо 49 человек, более 50 получили ранения. Один из полицейских в ходе перестрелки убил злоумышленника. Американские правоохранительные органы расследуют совершённое как теракт.

14 июня спикер Госдумы Сергей Нарышкин заявил, что теракт по-новому ставит вопрос о свободной продаже оружия на территории Соединённых Штатов. К тому же это большой промах американских спецслужб, которые сами признались, что трижды в разное время допрашивали этого человека.