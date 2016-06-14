Махачкала, 14 июня, 2016, 13:59 — ИА Регнум. В дагестанском селе Карабудахкент совершено покушение на директора Дома культуры А. Бахриева. Об этом сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на источник в МВД региона.

Дым от выстрела

Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 июня на проспекте Буйнакского. По предварительным данным, 42-летний мужчина получил сквозное ранение брюшной полости.

«Бандиты, передвигавшиеся на автомашине ВАЗ-2114, обстреляли Бахриева, когда тот садился в свою легковушку», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи ведут поиск злоумышленников.