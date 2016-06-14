Курск, 14 июня, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Арбитражная инстанция оставила в силе решение Курского УФАС о признании МУП «Водоканал города Курска» нарушившим ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции» путем злоупотребления доминирующим положением. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе антимонопольной службы.

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Муниципальное предприятие не соблюдало требования Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных правительством РФ, когда направляло уведомления ООО «Курская ТСК», что собирается прекратить оказание услуг по водоотведению. В итоге могли быть ущемлены интересы подключенных к объектам теплосетевого хозяйства ООО «Курская ТСК» потребителей, которые добросовестно оплачивают отопление и горячую воду.

«Водоканалу» было выдано предписание о недопущении подобных действий, но предприятие не согласилось с решением и предписанием Курского УФАС России и обжаловало их в судебном порядке. Арбитражный суд Курской области требования МУП «Водоканал города Курска» удовлетворил. Однако 8 июня Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд поддержал правовую позицию Курского УФАС России и оставил в силе решение и предписание Курского УФАС России, отказав в удовлетворении требований МУП «Водоканал города Курска».