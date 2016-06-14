Улан-Удэ, 14 июня, 2016, 13:58 — ИА Регнум. В Бурятии лишен аккредитации Байкальский экономико-правовой институт (БЭПИ).

ИТАР-ТАСС Пустая аудитория ВУЗа

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза, Рособрнадзор издал приказ от 24 мая текущего года о лишении государственной аккредитации образовательной деятельности НОУ ВПО «БЭПИ». Как уточнили в вузе, получение аккредитации по направлениям подготовки «Юриспруденция» и «Психология» планируется до конца 2016 года, по направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент» — до конца 2017 года.

Телекомпания «Тивиком» сегодня, 14 июня, ссылаясь на Минобрнауки республики, сообщила, что БЭПИ по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать выпускникам дипломы, только уже собственного образца, а не государственного. Также студенты могут быть переведены в другие вузы, которые имеют государственную аккредитацию, и получить дипломы там.

«Поскольку аккредитации нет, то БЭПИ обязан обеспечить обучающихся переводом в другие образовательные организации на аналогичные направления подготовки и с сохранением условий обучения», — цитирует телекомпания представителя министерства.

Уточняется, что проверка проходила в 2015 году. Тогда руководству вуза дали срок для устранения нарушений, однако ситуация не изменилась. На сегодняшний день в Байкальском экономико-правовом институте обучается свыше тысячи студентов.