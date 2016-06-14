Севастополь, 14 июня, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Правительство Севастополя внесло в реестр 120 коллективных мест размещения отдыхающих. Министерство юстиции РФ и городская прокуратура считают создание реестра неприемлемым до момента принятия закона «О туристической деятельности». Об этом на аппаратном совещании 14 июня заявил директор департамента приоритетных проектов Сергей Смирнов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации Смирнова, в соответствии с постановлением правительства, сформирован реестр коллективных мест размещения, в который вошли 120 объектов.

«Минюст совместно с прокуратурой просят отменить ведение реестра, поскольку в городе не принят региональный закон «О туристической деятельности», в котором должны быть прописаны данные полномочия, — сказал Смирнов. — Поэтому мы ведем реестр собственными силами, в добровольном порядке».

Губернатор Севастополя Сергей Меняйло подчеркнул, что ведение реестра необходимо для последующего внедрения проекта «Безопасный город» и легализации деятельности предпринимателей, которые занимаются размещением отдыхающих.

«Независимо от наличия регионального закона, учет всех мест коллективного размещения должен вестись. Это важно с точки зрения внедрения проекта «Безопасный город»: в местах коллективного отдыха, размещения туристов и отдыхающих должна проводиться временная регистрация по месту пребывания приезжающих», — сказал губернатор.

«Тем более что у нас очень много неучтенных граждан, приезжающих в город. Они размещаются на отдых в частном секторе и арендуют квартиры. Нам требуется легализовать предпринимательскую деятельность», — добавил Меняйло.