Луганск, 14 июня, 2016, 13:57 — ИА Регнум.



hlamer.ru Военнослужащий африканец

13 июня на Луганщине подразделения украинских силовиков семь раз обстреляли позиции армии ЛНР. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает Минобороны ЛНР, передает ИА REGNUM.

Отмечается, что позиции армии ЛНР в селах Калиново и Санжаровка были обстреляны из 120 мм и 82 мм минометов и стрелкового оружия. При этом позиции ВС ЛНР, которые расположены возле памятника киевскому князю Игорю (под Станицей Луганской), а также в селах Голубовское и Нижнее Лозовое обстреливались из стрелкового оружия и РПГ.

В свою очередь 14 июня на брифинге спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ перебросили к линии соприкосновения иностранных наемников африканской внешности, а также поляков. «В районе населенного пункта Песчаное Станично-Луганского района на территории песчаного карьера дислоцируется подразделение в количестве 20 человек, состоящее из иностранных наемников африканской внешности. Также в населенном пункте Попасная местные жители неоднократно замечали иностранных военнослужащих, разговаривающих исключительно на польском языке», — сказал Марочко.

Он сообщил, что из Лисичанска в Горское (Луганщина, под контролем ВСУ) зашло две колонны автомобильной техники и БТР. «Из населенного пункта Лисичанск в направлении населенного пункта Горское зафиксировано передвижение двух колонн автомобильной техники и БТР. По данным нашей разведки, в центре населенного пункта Счастье обнаружено два танка Т-64 и один БТР, а также большое количество личного состава, предположительно из состава подразделений Национальной гвардии Украины», — рассказал Марочко.

По его словам, действия украинских силовиков «свидетельствуют о неуклонном стремлении украинской стороны разрешить конфликт военным путем».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня спикер пресс-центра «АТО», майор ВСУ Сергей Жмурко отметил, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 40 раз нарушили режим прекращения огня. В частности на Донецком направлении зафиксировано 19 обстрелов со стороны ВС ДНР, 18 — на Мариупольском и три — на Луганском. «На Донецком направлении по позициям ВС Украины противник вел огонь из минометов вблизи Ленинского, Новгородского, Опытного и Авдеевки», — сказал Жмурко.