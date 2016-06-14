ВС ЛНР сообщают, что на стороне ВСУ воюют 20 африканцев
Луганск, 14 июня, 2016, 13:57 — ИА Регнум.
13 июня на Луганщине подразделения украинских силовиков семь раз обстреляли позиции армии ЛНР. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает Минобороны ЛНР, передает ИА REGNUM.
Отмечается, что позиции армии ЛНР в селах Калиново и Санжаровка были обстреляны из 120 мм и 82 мм минометов и стрелкового оружия. При этом позиции ВС ЛНР, которые расположены возле памятника киевскому князю Игорю (под Станицей Луганской), а также в селах Голубовское и Нижнее Лозовое обстреливались из стрелкового оружия и РПГ.
В свою очередь 14 июня на брифинге спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ перебросили к линии соприкосновения иностранных наемников африканской внешности, а также поляков. «В районе населенного пункта Песчаное Станично-Луганского района на территории песчаного карьера дислоцируется подразделение в количестве 20 человек, состоящее из иностранных наемников африканской внешности. Также в населенном пункте Попасная местные жители неоднократно замечали иностранных военнослужащих, разговаривающих исключительно на польском языке», — сказал Марочко.
Он сообщил, что из Лисичанска в Горское (Луганщина, под контролем ВСУ) зашло две колонны автомобильной техники и БТР. «Из населенного пункта Лисичанск в направлении населенного пункта Горское зафиксировано передвижение двух колонн автомобильной техники и БТР. По данным нашей разведки, в центре населенного пункта Счастье обнаружено два танка Т-64 и один БТР, а также большое количество личного состава, предположительно из состава подразделений Национальной гвардии Украины», — рассказал Марочко.
По его словам, действия украинских силовиков «свидетельствуют о неуклонном стремлении украинской стороны разрешить конфликт военным путем».
Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня спикер пресс-центра «АТО», майор ВСУ Сергей Жмурко отметил, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 40 раз нарушили режим прекращения огня. В частности на Донецком направлении зафиксировано 19 обстрелов со стороны ВС ДНР, 18 — на Мариупольском и три — на Луганском. «На Донецком направлении по позициям ВС Украины противник вел огонь из минометов вблизи Ленинского, Новгородского, Опытного и Авдеевки», — сказал Жмурко.