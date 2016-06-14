Организаторам казино в Барнауле дали условные сроки
Барнаул, 14 июня, 2016, 13:51 — ИА Регнум. В Ленинском суде Барнаула осуждены пятеро участников организованной преступной группы, промышлявшей игорным бизнесом вне игорной зоны. Подробности сегодня, 14 июня, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.
По данным следствия, казино организовал 28-летний житель краевой столицы. Для получения постоянного источника криминального дохода создал организованную преступную группу, а в качестве дилеров игорного заведения привлек четверых своих знакомых (в том числе двух женщин), которые ранее имели опыт проведения азартных игр. «Организованная преступная группа осуществляла свою деятельность в течение года с февраля 2015 по март 2016 года. Средний выигрыш нелегального заведения за смену составлял порядка 40 тысяч рублей», — пояснили в СК.
Чтобы не быть разоблаченными, владелец казино предпринимал необходимые меры конспирации, включавшие в себя систему подбора игроков и «особый» порядок проведения азартных игр.
Выявить казино удалось сотрудникам УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю. Игровое оборудование, в том числе два покерных стола, были изъяты в ходе проведенных обысков.
Приговор за преступление, предусмотренное п. а ч.3 ст.171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой), был вынесен с учетом признания вины и отсутствия судимостей. Организатору казино назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно, остальным участникам группы — 1,5 года лишения свободы условно каждому.
Как уже сообщало ИА REGNUM, еще об одной преступной группе, промышлявшей в Барнауле игорным бизнесом, следственные органы уведомили 7 июня. В течение месяца казино работало в цокольном этаже одного из административных зданий краевого центра, где были размещены пять игровых автоматов.
Всего за пять месяцев 2016 года следственным управлением СКР по Алтайскому краю было возбуждено 7 уголовных дел данной категории.