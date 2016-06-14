Барнаул, 14 июня, 2016, 13:51 — ИА Регнум. В Ленинском суде Барнаула осуждены пятеро участников организованной преступной группы, промышлявшей игорным бизнесом вне игорной зоны. Подробности сегодня, 14 июня, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Unsplash Азарт в игре

По данным следствия, казино организовал 28-летний житель краевой столицы. Для получения постоянного источника криминального дохода создал организованную преступную группу, а в качестве дилеров игорного заведения привлек четверых своих знакомых (в том числе двух женщин), которые ранее имели опыт проведения азартных игр. «Организованная преступная группа осуществляла свою деятельность в течение года с февраля 2015 по март 2016 года. Средний выигрыш нелегального заведения за смену составлял порядка 40 тысяч рублей», — пояснили в СК.

Чтобы не быть разоблаченными, владелец казино предпринимал необходимые меры конспирации, включавшие в себя систему подбора игроков и «особый» порядок проведения азартных игр.

Выявить казино удалось сотрудникам УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю. Игровое оборудование, в том числе два покерных стола, были изъяты в ходе проведенных обысков.

Приговор за преступление, предусмотренное п. а ч.3 ст.171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой), был вынесен с учетом признания вины и отсутствия судимостей. Организатору казино назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно, остальным участникам группы — 1,5 года лишения свободы условно каждому.

Как уже сообщало ИА REGNUM, еще об одной преступной группе, промышлявшей в Барнауле игорным бизнесом, следственные органы уведомили 7 июня. В течение месяца казино работало в цокольном этаже одного из административных зданий краевого центра, где были размещены пять игровых автоматов.

Всего за пять месяцев 2016 года следственным управлением СКР по Алтайскому краю было возбуждено 7 уголовных дел данной категории.