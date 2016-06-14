Симферополь, 14 июня, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Стоимость парковки у туристических объектов (дворцов, музеев и так далее) и у территорий, на которых проводятся массовые мероприятия, завышена и, порою, превышает в три — четыре раза стоимость входных билетов на туробъект. Об этом на заседании Совета министров Крыма заявила министр культуры республики Арина Новосельская, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

pixabay.com Парковка

Чиновница отметила, что министерство культуры не может контролировать цены на парковку. Средняя цена входных билетов в музеи Крыма составляет около 150 рублей. А стоимость парковки начинается от 100 рублей в час и дороже. Автолюбитель тратит на посещение одного объекта около двух — трех часов.

«Есть у нас информация о случаях, когда в три-четыре раза завышают стоимость стоянки у объектов культуры и перед большими культурными мероприятиями», — сообщила Новосельская.

Так, по данным ИА REGNUM, нормальных парковок у Ялтинской канатной дороги нет, вся близлежащая территория принадлежит частникам. При подъезде к канатной дороге неизвестные люди предлагают свернуть на парковку недалеко, говоря, что они работают «от канатной дороги», помогают припарковаться, и потом только говорят, что парковка платная, а это не территория канатной дороги, а частная. В случае, если автолюбитель отказывается платить, то его просят покинуть территорию и искать парковку самостоятельно. При этом рядом парковок нет.

Среднее время посещения горы Ай-Петри с помощью канатной дороги составляет около четырех-пяти часов. Подобные ситуации возникают и возле других популярных туристических объектов Южного берега Крыма.

Также, по словам Арины Новосельской, не решена проблема увеличения количества парковочных мест у туробъектов, их катастрофически не хватает. «Парковки нужно расширять. Всегда возникает коллапс, когда идут концерты в «Юбилейном», перед Ливадийским дворцом, Воронцовским дворцом», — цитирует министра ИА «Крыминформ».

Глава Крыма Сергей Аксёнов согласился, что вопрос парковки у учреждений культуры — «больной», и поручил Минтрансу Крыма разработать новую схему организации парковок.

«Возле мест, которые посещает большое количество людей, должны быть определены места, установлены знаки, — сказал Аксёнов, — Необходимо положить на бумагу схему. Затем, исходя из наших возможностей, посмотрим, в какие сроки мы сможем это организовать. Чудес не бывает, но план действий должен быть на бумаге».

В Минтрансе планируют предоставить перечень парковок для нынешнего курортного сезона до 17 июня.

Ожидается, что основное увеличение транспортного потока в Крым произойдёт после открытия Крымского моста в 2019 году. К этому времени полуостров должен подготовить транспортную инфраструктуру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема с парковками существует не только у туристических объектах Крыма, но и, например, в аэропорту Симферополя. Оставить машину на час у аэропорта стоит 200 рублей, а для автобусов и грузового транспорта тариф составляет 400 рублей за час. При этом парковка на срок более 15 минут оплачивается как за час. Парковочное место на сутки стоит 2300 рублей. При этом средняя стоимость парковочного места на симферопольских охраняемых автостоянках и в кооперативах составляет 2000 рублей в месяц. Страдает, прежде всего, туристический бизнес: туроператорам, встречающим группы, зачастую приходится по два-три часа ждать задерживающиеся рейсы и, соответственно, оплачивать стоянку автобусов по тарифам, которые называют самыми высокими в России.